Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Long Điền

Quang cảnh ngày hội hiến máu tại xã Long Điền.

Ngay từ sáng sớm, hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã Long Điền đã có mặt tại điểm hiến máu, thể hiện tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng.

Nhiều người dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua khám sàng lọc và kiểm tra sức khoẻ, đến trưa cùng ngày, ban tổ chức đã tiếp nhận khoảng 143 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân tham gia hiến máu.

Tham gia ngày hội, bà Kiều Thị Ni, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền, cũng đăng ký hiến máu, góp phần lan toả nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng.

Bà Kiều Thị Ni, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền làm thủ tục đăng ký hiến máu.

Ban tổ chức tặng quà tri ân các cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm sẻ chia trong cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn trao thêm hy vọng sống cho những người bệnh đang cần được tiếp máu./.