Ngày hội hiến máu ở phường Bắc Hồng Lĩnh thu về 207 đơn vị máu
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia, tiếp nhận 207 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị.
Sáng 28/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ngay-hoi-hien-mau-o-phuong-bac-hong-linh-thu-ve-207-don-vi-mau-post321015.html