Sáng 28/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn phường đăng ký tham gia.

Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi hiến máu.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tại phường Bắc Hồng Lĩnh là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận 207 đơn vị máu. Số lượng máu này được chuyển về Khoa Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Ngày hội góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đồng thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.