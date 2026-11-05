Ngày hội hiến máu ở Bắc Ninh tiếp nhận 596 đơn vị máu

Toàn cảnh Ngày hội hiến máu.

Với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương cùng các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã có mặt tại Hội trường Công an TP Bắc Ninh để đăng ký hiến máu. Sự tham gia tích cực ấy góp phần mở rộng sức lan tỏa của phong trào, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Xác định hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thiết thực, trong năm 2026, Công an TP Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bắc Ninh tham gia hiến máu.

Trong năm, Công an TP Bắc Ninh đã tổ chức 2 chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia; tiếp nhận tổng cộng 1.158 đơn vị máu, đạt 178% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, trên 400 lượt cán bộ, chiến sĩ chủ động tham gia hiến máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế và điểm tiếp nhận máu ngoài chương trình do đơn vị tổ chức.

Cùng với các hoạt động hiến máu tập trung, Công an thành phố tiếp tục duy trì Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động và sẵn sàng hiến máu khi các cơ sở y tế có yêu cầu cấp thiết; qua đó, góp phần xây dựng lực lượng người hiến máu thường xuyên, chủ động bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện đang tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, không chỉ trong lực lượng Công an mà còn tới lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cộng đồng. Ban tổ chức đã tiếp nhận 596 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện lần này.