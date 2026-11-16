Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng yêu thương' 2026 của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương

Đông đảo bạn trẻ đến với Ngày hội. (Ảnh: ĐỨC MINH)

Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện; khơi dậy tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đại diện Ban tổ chức Ngày hội thăm hỏi, động viên người hiến máu. (Ảnh: ĐỨC MINH)

Qua đây, tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương mong muốn lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, đồng thời nhân lên những hành động đẹp, những nghĩa cử cao cả trong cộng đồng.

Ngày hội thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương. Với sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, công tác tiếp nhận máu được tổ chức theo quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu và chất lượng nguồn máu tiếp nhận, góp phần phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Ngày hội, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đã tuyên dương, khen thưởng 16 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm vừa qua.

Ban tổ chức Ngày hội trao Bằng khen tặng các cá nhân, đại diện tập thể xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. (Ảnh: ĐỨC MINH)

Đây là sự ghi nhận đối với những tập thể tích cực triển khai, vận động và những cá nhân tiêu biểu đã bền bỉ tham gia hiến máu, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì sức khỏe cộng đồng.