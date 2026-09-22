Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng Gia Nghĩa' tiếp nhận 388 đơn vị máu

Đông đảo công chức, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, nhân dân 3 phường Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa đã tham gia hiến máu.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 388 đơn vị máu.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh động viên tình nguyện viên tham gia hiến máu

Toàn bộ số máu này phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám, chữa bệnh.

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng hành trình “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng.