Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng Gia Nghĩa' tiếp nhận 388 đơn vị máu
Sáng 22/9, tại Trung tâm thông tin và hội nghị tỉnh (phường Đông Gia Nghĩa), Hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề Giọt hồng Gia Nghĩa - lan tỏa yêu thương.
Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, nhân dân 3 phường Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa đã tham gia hiến máu.
Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 388 đơn vị máu.
Toàn bộ số máu này phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám, chữa bệnh.
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng hành trình “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ngay-hoi-hien-mau-giot-hong-gia-nghia-tiep-nhan-388-don-vi-mau-465993.html