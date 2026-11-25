Quang cảnh Ngày hội gọi vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp năm 2026.

Tại ngày hội, 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ hoặc đại diện đã lần lượt trình bày ý tưởng, giới thiệu sản phẩm, mô hình hoạt động, phương án phát triển và nhu cầu huy động vốn. Các dự án tập trung trên nhiều lĩnh vực như sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ chơi; chăm sóc ô tô; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây cói, bèo tây; chuyển đổi số trong phân phối sản phẩm văn hóa ẩm thực di sản và truyền thông đa phương tiện.

Chủ dự án trình bày và kêu gọi vốn.

Tiêu biểu có Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc với các sản phẩm từ mơ, muối hầm, giấm mơ; Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Kỷ Nguyên Xanh với các sản phẩm thủ công từ cây cói, bèo tây; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc An Nhiên với các sản phẩm dầu thực vật từ hạt dinh dưỡng, bơ thực vật, bột dinh dưỡng; Công ty Cổ phần Lưu Gia Group trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm; Công ty Cổ phần Chợ Viềng Food với mô hình chuyển đổi số trong phân phối sản phẩm văn hóa ẩm thực di sản cùng một số mô hình sản xuất, kinh doanh khác.

Sau phần trình bày của các chủ dự án, các nhà đầu tư đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tính khả thi và tiềm năng mở rộng thị trường của từng mô hình. Trên cơ sở đó, các bên tiến hành khớp lệnh đầu tư, trao đổi phương án hợp tác và chốt vốn đối với những dự án có khả năng đáp ứng yêu cầu đầu tư.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Ngày hội gọi vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp thanh niên năm 2026 là hoạt động thiết thực trong công tác đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp của tổ chức Đoàn, Hội. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trong hỗ trợ thế hệ trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, tạo động lực để thanh niên Ninh Bình mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.