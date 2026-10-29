Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2027 tổ chức tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Lào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức nhiều chương trình giao lưu, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm; Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào; Tuần phim Việt Nam tại Lào; triển lãm văn hóa, nghệ thuật và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; triển lãm ảnh, trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu kết hợp giới thiệu sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Bên cạnh đó, các hoạt động với chủ đề “Văn hóa - Nhịp cầu gìn giữ truyền thống, kết nối tương lai” sẽ được triển khai nhằm hưởng ứng Năm Đoàn kết, Hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027. Chương trình còn có Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam, triển lãm nghệ thuật Lào và các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xuất bản.

Về hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, có các chương trình Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam; triển lãm văn hóa nghệ thuật Campuchia; triển lãm sách Việt Nam - Campuchia; Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm còn có chương trình tọa đàm kết hợp talkshow với sự tham gia của các nhà báo hai nước và phóng viên Việt Nam từng tác nghiệp tại Campuchia, kết hợp giao lưu với sinh viên báo chí.

Ngoài các hoạt động song phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp triển khai những chương trình hợp tác văn hóa, du lịch giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tham gia các hội nghị hợp tác du lịch cấp bộ trưởng và cơ quan du lịch quốc gia.