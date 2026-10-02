Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026: Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục châu Âu

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 có chủ đề “Mở mang trí tuệ”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Liên minh châu Âu tổ chức, với sự tham gia của 16 nước và gần 60 trường đại học châu Âu, cung cấp thông tin về nhiều ngành học và bậc học khác nhau.

Tại Hà Nội, ngày hội diễn ra từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 10/10/2026 tại Trung tâm The One, số 2 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà.

Một ngày sau đó, ngày 11/10, chương trình được tổ chức tại GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cơ hội để người tham dự tiếp cận thông tin trực tiếp về chương trình đào tạo, cơ hội học tập và các lựa chọn giáo dục tại châu Âu được giới thiệu ngay tại sự kiện, giúp người học có thêm cơ sở tìm hiểu trước khi đưa ra những lựa chọn phù hợp với định hướng của mình.

Nhiều thông tin bổ ích sẽ có trong Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh thông tin từ các cơ sở giáo dục, chương trình còn tạo điều kiện để người tham dự gặp gỡ các cựu du học sinh Việt Nam tại châu Âu. Những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế được kỳ vọng cung cấp thêm góc nhìn về quá trình học tập, sinh hoạt và những vấn đề người học có thể quan tâm khi lựa chọn con đường du học.

Học sinh, các bạn trẻ và gia đình sẽ có dịp để mở rộng mạng lưới học thuật và chuyên môn, gặp gỡ đại diện các trường đại học, cơ quan ngoại giao và những người từng học tập tại châu Âu, người tham dự có thể trực tiếp trao đổi, tìm hiểu thêm thông tin và kết nối với các đối tác trong lĩnh vực giáo dục.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cũng tham gia giới thiệu thông tin về giáo dục đại học tại khu vực Pháp ngữ của Bỉ.

Việc các cơ quan đại diện ngoại giao và các trường đại học châu Âu trực tiếp tham gia ngày hội tạo thêm một kênh tiếp cận thông tin cho người học Việt Nam.

Thay vì chỉ tìm hiểu qua các nguồn thông tin trực tuyến, học sinh, sinh viên và phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp với đại diện các đơn vị liên quan, qua đó có thêm thông tin để cân nhắc về ngành học, bậc học và môi trường giáo dục phù hợp.

Với chủ đề “Mở mang trí tuệ”, Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục châu Âu, đồng thời tạo không gian kết nối giữa người học Việt Nam với các trường đại học và các cơ quan đại diện châu Âu.