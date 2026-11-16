Ngày hội Gia đình ASEAN tại New Zealand: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, hợp tác khu vực

Cán bộ, nhân viên cùng các thành viên gia đình đến từ các Đại sứ quán ASEAN tại New Zealand tham gia Ngày hội Gia đình ASEAN 2026. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và hợp tác khu vực, đồng thời chào mừng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại thủ đô Wellington (New Zealand) đã phối hợp tổ chức Ngày hội Gia đình ASEAN 2026.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên cùng các thành viên gia đình đến từ các Đại sứ quán và Cao ủy các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Timor-Leste và Việt Nam.

Trong không khí hào hứng, vui tươi và thắm tình hữu nghị, các thành viên trong gia đình ngoại giao các nước ASEAN tại Wellington đã hòa mình vào chuỗi hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi như bóng đá futsal, bóng chuyền và bóng rổ. Bên cạnh đó, ngày hội còn sôi động với các trò chơi dân gian tập thể mang đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc trong khu vực, mang lại tiếng cười sảng khoái cùng nhiều phần quà và giải thưởng hấp dẫn.

Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN thưởng thức món phở Việt Nam. ﻿(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Không gian sự kiện càng thêm phong phú và rộn ràng nhờ các khu vực ẩm thực đặc sắc do từng Đại sứ quán và Cao ủy chuẩn bị công phu. Thông qua các món ăn truyền thống mang hương vị quê nhà, mỗi quốc gia thành viên không chỉ giới thiệu nét tinh hoa trong nghệ thuật ẩm thực của dân tộc mình, mà qua đó còn kể lại những câu chuyện văn hóa sống động, thấm đẫm bản sắc riêng của từng nước.

Ngày hội Gia đình ASEAN tại New Zealand không chỉ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất trong đa dạng và giàu bản sắc tại địa bàn sở tại, mà còn tạo ra một không gian gắn kết để cán bộ, nhân viên cùng gia đình các cơ quan đại diện ngoại giao giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Đây cũng là dịp thiết thực để các thành viên cùng khích lệ, động viên nhau rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần sau thời gian làm việc tích cực.

Là một trong những quốc gia đóng vai trò nòng cốt, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã chủ động tham gia sâu rộng từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai toàn bộ các hoạt động của Ngày hội Gia đình ASEAN 2026.

Quang cảnh Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình ASEAN 2026. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh, thông qua ngày hội, Đại sứ quán mong muốn truyền tải thông điệp Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN tại Wellington nhằm củng cố khối đoàn kết và xây dựng vững chắc mái nhà chung Cộng đồng ASEAN. Qua đó, sự kiện tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng và có vị thế ngày càng cao tại New Zealand, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Ngày hội Gia đình ASEAN tại New Zealand 2026 khép lại trong dư âm tốt đẹp, qua đó tiếp tục củng cố và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đa dạng của khối, đồng thời đề cao thông điệp xuyên suốt về hòa bình, đối thoại và hợp tác cùng phát triển mà Cộng đồng ASEAN luôn kiên định theo đuổi trong chặng đường gần 60 năm qua.