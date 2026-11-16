Ngày hội Gia đình ASEAN lan tỏa tinh thần đoàn kết, hợp tác khu vực

Đây cũng là hoạt động chào mừng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Các Đại sứ và Cao ủy ASEAN tại Lễ Khai mạc Ngày hội Gia đình ASEAN 2026. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh, thông qua ngày hội, Đại sứ quán mong muốn khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng các nước ASEAN củng cố khối đoàn kết và xây dựng vững chắc Cộng đồng ASEAN. Sự kiện cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng và ngày càng có vị thế tại New Zealand, trong khu vực và trên trường quốc tế.

Là một trong những cơ quan đại diện tham gia tích cực từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai chương trình, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với sáu cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN khác gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore và Timor Leste tổ chức ngày hội tại Khu phức hợp thể thao Te Kupenga o Rongomai, thành phố Lower Hutt, thuộc vùng thủ đô Wellington.

Các thành viên tham gia Ngày hội Gia đình ASEAN 2026 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng các thành viên gia đình tham gia. Trong không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị, các hoạt động giao lưu thể thao như bóng đá futsal, bóng chuyền, bóng rổ và trò chơi dân gian tập thể đã tạo nên không gian gắn kết, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các gia đình.

Điểm nhấn của ngày hội còn là các khu vực ẩm thực do từng Đại sứ quán và Cao ủy chuẩn bị. Những món ăn truyền thống mang hương vị đặc trưng của mỗi quốc gia không chỉ giới thiệu nét văn hóa ẩm thực mà còn góp phần làm phong phú hoạt động giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa các cộng đồng.

Đại sứ quán Việt Nam giành chiến thắng sau giao lưu thể thao tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Ngày hội Gia đình ASEAN 2026 không chỉ tạo cơ hội để cán bộ ngoại giao và gia đình các nước giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất trong đa dạng và giàu bản sắc tại New Zealand.

Sự kiện khép lại trong không khí thân tình, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa bình, đối thoại và hợp tác cùng phát triển mà ASEAN kiên trì vun đắp trong gần 60 năm qua.