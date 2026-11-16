Ngày hội gắn tình đoàn kết ở Thanh Xuân

Nhiều hoạt động sôi nổi

Tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, những tiết mục ca múa nhạc do chính người dân biểu diễn cùng các cuộc giao lưu bóng bàn, cờ tướng, kéo co, dân vũ đã thu hút đông đảo bà con tham gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu của liên tổ dân phố 18, 21, 22, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Tại liên tổ dân phố 18, 21, 22, chương trình giao lưu văn nghệ với 16 tiết mục được tổ chức kết hợp ra mắt mô hình thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa trên phố Quan Nhân. Các câu lạc bộ dân vũ, bóng bàn và cờ tướng được giới thiệu, mở rộng sân chơi văn hóa, thể thao tại khu dân cư.

Ở Tổ dân phố 2, các câu lạc bộ, chi hội, đoàn thể cùng chuẩn bị những tiết mục hát, múa chào mừng ngày hội. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 2, chia sẻ: “Các hoạt động văn hóa không chỉ mang tính biểu diễn mà còn là dịp để các gia đình, người dân giao lưu, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm”.

Ông Tiến mong muốn các câu lạc bộ văn nghệ, dưỡng sinh, cờ tướng và hoạt động đọc sách tiếp tục được duy trì, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường xuyên của bà con.

Hoạt động văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 2, phường Thanh Xuân. Ảnh: PV

Tại khu dân cư 41, 42, ngày hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi các tổ dân phố vừa được sắp xếp, kiện toàn từ tháng 7-2026. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Tổ trưởng Tổ dân phố 41, cho biết, bà con cùng các chi hội, đoàn thể hào hứng tập luyện văn nghệ, chuẩn bị chương trình. Đây cũng là dịp để người dân thêm gần gũi, gắn bó sau khi sắp xếp địa bàn, đồng thời gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Theo UBND phường Thanh Xuân, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư được triển khai từ sớm. Các tổ dân phố, trường học và câu lạc bộ chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, phát huy hiệu quả nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và khuyến khích người dân trực tiếp tham gia.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia

Ngày hội Đại đoàn kết cũng là dịp để các khu dân cư nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, biểu dương các gia đình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt và quan tâm chăm lo những hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm qua, liên tổ dân phố 24, 25, 34 đã tri ân 23 gia đình chính sách, thực hiện 27 lượt thăm hỏi và hỗ trợ 18 trường hợp khó khăn. Cả ba tổ dân phố đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, với 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 41, 42. Ảnh: Tùng Lâm

Tại khu dân cư 41, 42, nơi có hơn 8.200 nhân khẩu, người dân đã vận động được 75 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, 70,7 triệu đồng vào Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và 18,8 triệu đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2026. Bên cạnh đó, bà con tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan và duy trì các mô hình tự quản tại khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ nằm ở buổi gặp mặt mà ở sự đồng thuận và những việc thiết thực được tiếp nối trong đời sống hằng ngày.

Người dân hào hứng tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân đề nghị các khu dân cư tiếp tục duy trì hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với nhiều thế hệ, xây dựng nếp sống văn minh, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn, qua đó vun đắp tình đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Giao lưu cờ tướng hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Thanh Xuân. Ảnh: PV

Thời gian tới, phường Thanh Xuân tiếp tục tổ chức liên hoan các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật và hoạt động trao truyền văn hóa trong trường học. Ngày 19-11, phường dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp phường với các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hoạt động giới thiệu di sản vùng đất Mọc, những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.