Ngày hội đua thuyền rộn ràng mặt nước hồ Tây

Ngày 4-10, Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines tổ chức chính thức khai mạc

Giải quy tụ 900 VĐV trong nước và quốc tế

Nội dung thuyền rồng có 48 đội, đến từ nhiều tỉnh, thành phố, xã, phường...

...các trường đại học, doanh nghiệp, câu lạc bộ....

...và các đoàn quốc tế, tổ chức ngoại giao

Các VĐV đến từ Philippines

Các đội đua hứng khởi trước giờ tranh tài

Giải khởi động bằng màn diễu hành biểu diễn

CLB Ván phản lực Việt Nam tham gia biểu diễn

...mang đến bầu không khí sôi động

Hấp dẫn và sôi động không kém là màn biểu diễn của CLB Xuồng hơi bán tải

Xung quanh mặt hồ, cổ động viên tiếp lửa cho các VĐV

Hồ Tây dậy sóng với những màn tranh tài, đua tốc độ giữa các đội

Đội cổ động với trống, chiêng rộn ràng

...tiếp thêm sự phấn chấn cho các đội đua

Quyết liệt màn nước rút về đích

Khán giả nhỏ tuổi thích thú, cổ vũ

Đông đảo nhân dân, du khách dõi theo sự kiện - ngày hội trên mặt nước hồ Tây

Giải là hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hiệu quả của Thủ đô, hướng tới trở thành ngày hội thể thao – văn hóa – cộng đồng mang dấu ấn riêng của Hà Nội.