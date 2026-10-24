Ngày hội đua tài thể thao của các học viên

Không chỉ ở môn bóng đá, tính cạnh tranh quyết liệt còn được thể hiện rõ ở những nội dung đòi hỏi nền tảng thể lực, sức bền và kỹ thuật chuyên môn cao. Trên đường chạy 3.000m vũ trang cá nhân, vận động viên (VĐV) Lìm Văn Kiên (Trường Sĩ quan Đặc công) giành giải nhất khi chỉ nhanh hơn người về nhì là Nguyễn Đức Thịnh (Trường Sĩ quan Công binh) đúng 3 giây. Ở nội dung vượt vật cản, khoảng cách giữa người về nhì và người giành giải nhất chỉ 1,36 giây. Các môn chiến sĩ khỏe, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông... cũng mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức hội thao trao thưởng giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh: VIỆT TRUNG

Những kết quả sát sao cho thấy trình độ chuyên môn, khả năng chuẩn bị và chất lượng huấn luyện của các đoàn ngày càng được nâng cao. Để đạt thành tích cao, bên cạnh thể lực tốt, các VĐV còn phải có kỹ thuật thuần thục, chiến thuật hợp lý, tâm lý thi đấu vững vàng và ý chí quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân. VĐV A Lăng Ngọc Tiến (Trường Sĩ quan Lục quân 2) cho biết, trước đây do quen với công việc nương rẫy ở quê nhà nên bản thân có nền tảng thể lực khá tốt. Tuy nhiên, thể lực tự nhiên chưa đủ để tạo lợi thế trong các cuộc tranh tài thể thao. Thông qua quá trình tập luyện, A Lăng Ngọc Tiến được bổ sung kỹ năng thi đấu, rèn luyện sức bền và nâng cao khả năng phối hợp.

Một trong những giá trị nổi bật của hội thao là tạo môi trường kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục, thể thao tại các học viện, nhà trường. Qua từng nội dung thi đấu, những ưu điểm, thế mạnh cũng như những mặt cần tiếp tục khắc phục của các đoàn được thể hiện rõ. Thượng tá Lê Văn Khoa, Phó đoàn trưởng Đoàn thể thao Trường Sĩ quan Đặc công tham gia hội thao đánh giá, rèn luyện thể lực là nhiệm vụ thường xuyên đối với Bộ đội Đặc công, bởi đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi sức khỏe, sức bền và khả năng chịu đựng cường độ hoạt động cao. Do đó, tại hội thao năm nay, các VĐV Trường Sĩ quan Đặc công đã thể hiện thế mạnh ở những môn đòi hỏi thể lực bền bỉ như vượt vật cản, chạy vũ trang.

Trong lần tổ chức đầu tiên, Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học quy tụ hơn 1.700 VĐV, tranh tài ở 9 môn thể thao. Với thành tích đứng đầu ở 4/9 môn thể thao, Đoàn thể thao Trường Sĩ quan Chính trị xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại hội thao với tổng điểm 168. Đoàn Trường Sĩ quan Lục quân 1 xếp vị trí thứ hai chung cuộc với tổng điểm 159. Xếp thứ ba là đoàn Trường Sĩ quan Lục quân 2 với tổng điểm 151...

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức hội thao nhấn mạnh: “Hội thao thực sự là ngày hội đua tài của các huấn luyện viên, VĐV, qua đó cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm giúp chúng ta tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của cơ quan, đơn vị, nhà trường trong thời gian tới. Kết quả hội thao cũng đã phản ánh rõ nét về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các học viện, trường sĩ quan, trường đại học đối với công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.