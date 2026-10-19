Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế và gia tăng giá trị. Trọng tâm không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khuyến khích du khách quay trở lại. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đà Nẵng tập trung phát triển các sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng. Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và nền tảng du lịch số nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa thêm du khách đến với địa phương. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và phát huy lợi thế của các bên để xây dựng những giá trị phát triển lâu dài cho du lịch Đà Nẵng.

Tại sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, DITF 2026 giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với đối tác trong nước và quốc tế. Các đối tác tham gia sự kiện trải rộng từ lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, hàng không, MICE, golf, điểm tham quan đến ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ. Mạng lưới người mua quốc tế được kết nối thông qua các hiệp hội du lịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore. Đáng chú ý, DITF 2026 ứng dụng nền tảng số (DITF 2026 Website & B2B Platform) để hỗ trợ kết nối trước sự kiện. Người bán và người mua có thể tìm hiểu hồ sơ doanh nghiệp, lựa chọn đối tác, gửi lời mời và sắp xếp lịch hẹn trước các phiên làm việc trực tiếp, giúp các cuộc gặp tập trung hơn vào nhu cầu thị trường và điều kiện hợp tác. Ngoài ra, hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tạo nền tảng để các bên duy trì kết nối và cụ thể hóa kế hoạch sau sự kiện. Theo bà Lan, sự kiện quy tụ hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu, ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế.

Các đối tác ký kết hợp tác tại sự kiện.

Ngày hội không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng và du lịch Việt Nam.

Trao đổi tại sự kiện, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong bối cảnh ngành du lịch không ngừng đổi mới, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác quốc tế ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Vượt ra khỏi khuôn khổ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác mới, đây còn là dịp để cùng trao đổi xu hướng thị trường, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng và xây dựng các mối quan hệ bền vững. "DITF hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng giao thương du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả và có tính kết nối quốc tế cao. Chúng tôi kỳ vọng thông qua các cuộc gặp gỡ B2B, những ý tưởng sẽ được chuyển hóa thành chương trình hợp tác cụ thể, sản phẩm mới được hình thành và nhiều thị trường tiềm năng được khai mở. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng và du lịch Việt Nam", ông Dũng cho hay.

Riêng với Đà Nẵng, DITF 2026 là cơ hội giới thiệu năng lực cung ứng của địa phương, đồng thời mở rộng kết nối liên vùng với Hội An, Huế và các địa phương lân cận. Sự tham gia của doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành giúp sự kiện vượt ra ngoài quảng bá một điểm đến, trở thành nơi đối tác quốc tế tiếp cận nguồn cung du lịch đa dạng của Việt Nam.