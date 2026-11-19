Quang cảnh buổi Họp báo

Theo kế hoạch công bố tại buổi họp báo, lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 12/12 tại Đại học Phenikaa (đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Hà Nội), với khoảng 600 đại biểu tham dự. Ngày hội do Hội Đông y thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đại học Phenikaa và Công ty cổ phần Đông Tây y Trường Xuân tổ chức.

Với thông điệp “Tinh hoa Đông y Thăng Long - Hà Nội: Kết nối truyền thống, ứng dụng công nghệ vì sức khỏe cộng đồng”, ngày hội hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị y học cổ truyền, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến với người dân.

Thầy thuốc Nhân dân, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi Họp báo

Trong hai ngày 11 và 12/12, chương trình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và tư vấn sức khỏe miễn phí dự kiến phục vụ khoảng 1.000 lượt người, ưu tiên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Đại học Phenikaa dự kiến trực tiếp thực hiện hoạt động này theo phạm vi chuyên môn được phép.

Hội thảo khoa học quốc tế ngày 12/12 dự kiến có khoảng 40 báo cáo, tập trung vào chính sách, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội. Các báo cáo sẽ trao đổi về kết quả nghiên cứu và giải pháp ứng dụng y học cổ truyền an toàn, hiệu quả.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi Họp báo

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, triển lãm Đông y Hà Nội dự kiến có khoảng 40 gian hàng giới thiệu dược liệu, tư liệu, bài thuốc và các sản phẩm y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện pháp lý.

Ban tổ chức dự kiến biểu dương khoảng 20 tập thể và 30 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hoạt động nhân đạo và phát triển y học cổ truyền Thủ đô.

Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chuyên môn, xã hội và cộng đồng, nhằm lan tỏa giá trị y học cổ truyền, kết nối nhà khoa học, thầy thuốc, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân; góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thủ đô, bảo tồn tri thức Đông y và thúc đẩy phát triển các sản phẩm, mô hình y học cổ truyền an toàn, hợp pháp, có giá trị thực tiễn.