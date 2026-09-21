'Ngày hội đón trăng': Truyền thống hòa nhịp cùng sáng tạo

Hoạt động biểu diễn hài hấp dẫn các em nhỏ

Tham dự ngày hội chính có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Đài THVN, Hội đồng Đội Trung ương, đông đảo thiếu nhi là con em cán bộ, viên chức, người lao động VTV và thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành.

Để chuẩn bị cho quy mô tổ chức hoành tráng, Ban Tổ chức đã chuẩn bị và phát ra 2.500 tấm vé mời dành riêng cho các em nhỏ. Ngay trong buổi chiều mở màn ngày 19.9, không gian sự kiện đã đón nhận khoảng 1.100 lượt khách.

Sức nóng của ngày hội tiếp tục bùng nổ vào ngày 20.9 khi ghi nhận thêm 2.300 lượt người tham dự. Khép lại trọn vẹn 1,5 ngày hoạt động, tổng cộng 3.400 lượt thiếu nhi và phụ huynh đã trực tiếp hòa mình vào hành trình khám phá đầy hào hứng tại trụ sở VTV.

Đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh tham dự

Điểm đột phá làm nên sức hút đặc biệt của “Ngày hội đón trăng” chính là lối tư duy tổ chức mở: trẻ em không còn đóng vai trò là những người đứng xem thụ động mà trở thành nhân vật chính, trực tiếp tương tác và làm chủ từng trạm trải nghiệm.

Tại đây, những hình ảnh rằm tháng Tám quen thuộc như con tò he đa sắc, chiếc châu chấu bằng lá nón, mâm xôi dẻo thơm, bánh cốm, bánh dẻo hay các trò chơi dân gian rộn rã đã được sắp đặt khéo léo bên cạnh những không gian khám phá khoa học hiện đại, vũ trụ, Mặt Trăng và thiên văn học.

Sự hòa quyện này chuyển hóa một ngày Tết thiếu nhi truyền thống thành một hệ sinh thái tri thức mở, khuyến khích các em vừa chơi, vừa thực hành, tự do quan sát và đặt ra những câu hỏi tìm hiểu thế giới.

Hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh đó, không gian sự kiện được thiết kế đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu trọn vẹn của cả gia đình. Bố mẹ có thể đồng hành cùng con trẻ tham quan các gian hàng mua sắm, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm sản phẩm tiêu dùng, cũng như tiếp cận các kiến thức chăm sóc sức khỏe, tư vấn và khám răng miễn phí.

Việc phân chia không gian thành từng cụm chủ đề riêng biệt giúp mỗi gia đình dễ dàng thiết lập một lộ trình vui chơi cá nhân hóa, phù hợp với sở thích và độ tuổi của con em mình.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Ban Tổ chức mong muốn tạo dựng một môi trường Trung thu trong đó trẻ em được vui chơi, sáng tạo, chủ động khám phá và tiếp cận những giá trị tốt đẹp theo cách gần gũi với thế hệ hôm nay.

Thay vì chỉ tái hiện những hình ảnh quen thuộc, “Ngày hội đón trăng” hướng tới đưa văn hóa truyền thống vào trải nghiệm thực tế, đồng thời tạo điều kiện để cha mẹ cùng tham gia và đồng hành với con.

Màn múa lân mãn nhãn thu hút các em

Bên cạnh các trạm tương tác, chuỗi hoạt động trên sân khấu chính đã đưa không khí của đêm hội lên cao trào. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như "Rước đèn tháng Tám", trình diễn Hip Hop, Beatbox sôi động, sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc, cùng màn múa lân mãn nhãn, chương trình bốc thăm trúng thưởng và hoạt động phá cỗ đã mang lại những khoảnh khắc bùng nổ cho các khán giả nhí.

Một điểm nhấn mang tính biểu tượng của sự kiện chính là Hội thi trưng bày mâm cỗ Trung thu. Đây là nơi giao thoa tuyệt vời giữa phong tục Tết Rằm truyền thống và nét văn hóa đặc trưng của những người làm truyền hình. Các đội thi đại diện cho từng đơn vị thuộc VTV đã tự lên ý tưởng, chuẩn bị vật phẩm và trình bày tác phẩm trước Hội đồng Giám khảo.

Ngoài những thành tố quen thuộc như bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, đèn ông sao hay đèn kéo quân, nhiều đội đã khéo léo lồng ghép hình ảnh công việc, thiết bị chuyên môn và thông điệp ngành nghề vào cách tạo hình.

Hội thi trưng bày mâm cỗ Trung thu

Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, đèn ông sao, đèn kéo quân..., nhiều đội đã sáng tạo cách tạo hình, sắp đặt và kể câu chuyện gắn với công việc, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình.

Các tác phẩm được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí: bản sắc và ý tưởng sáng tạo; thẩm mỹ và nghệ thuật bày biện; yếu tố truyền thống; khả năng thuyết trình; việc tuân thủ thời gian và quy chế. Qua đó, mâm cỗ Trung thu không chỉ được nhìn như một sản phẩm trang trí mà trở thành phương tiện kể chuyện, chuyển tải văn hóa và tinh thần sáng tạo, giúp các em thiếu nhi hiểu và yêu hơn nghề truyền hình.

Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam trao giải cho các đội thi

Trong vai trò thành viên Ban Giám khảo, anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, đánh giá cao Đoàn Thanh niên VTV trong việc tổ chức một hoạt động quy mô, ý nghĩa dành cho thiếu nhi là con em cán bộ, viên chức, người lao động VTV và trẻ em trên địa bàn Hà Nội.

Anh đặc biệt ấn tượng với các mâm cỗ đẹp mắt, sáng tạo, giàu ý nghĩa, gắn với đặc trưng nghề nghiệp, chuyên môn của các đơn vị trong VTV, cùng những phần thuyết trình được chuẩn bị chuyên nghiệp về nội dung, hấp dẫn về hình thức thể hiện.

Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng ý nghĩa

Sự hào hứng của ngày hội được kéo dài qua hàng loạt phần quà thiết thực. Sau 3 lượt bốc thăm may mắn, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng ý nghĩa thuộc các hạng mục “Bố mẹ vui cùng con”, “Thiếu nhi vui khỏe” và giải Đặc biệt là những chiếc xe đạp mới dành tặng các em nhỏ bước vào năm học mới. Màn phá cỗ Trung thu rộn rã ở cuối chương trình đã khép lại sự kiện trong bầu không khí ấm áp, nơi các gia đình quây quần, trao nhau những nụ cười và lưu giữ kỷ niệm đẹp dưới mái nhà VTV.

Là một phụ huynh tham gia sự kiện, chị Bùi Bích Phương (Hà Nội) hồ hởi chia sẻ: Chương trình mang đến vô số trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân gian và hiện đại, phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Không chỉ các bé thích thú mà ngay cả phụ huynh cũng cảm thấy hào hứng khi được sống lại ký ức tuổi thơ, đồng thời cùng con khám phá công nghệ mới và mang về những món quà ý nghĩa cho cả gia đình.

Thành công của “Ngày hội đón trăng” đã gợi mở một tư duy tiếp cận toàn diện hơn về không gian vui chơi cho trẻ em hiện đại: Không tách rời di sản truyền thống khỏi nhịp sống tương lai, mà biến văn hóa thành những trải nghiệm sống động; dùng khoa học - công nghệ để kích thích trí tò mò; lồng ghép các kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và hoạt động gia đình trong một môi trường an toàn, thân thiện.

Sự kiện không chỉ kiến tạo một mùa Trung thu đầy ắp tiếng cười, mà còn đặt nền móng cho một không gian văn hóa - giáo dục - trải nghiệm đa thế hệ, nơi quá khứ và hiện tại cùng giao thoa để làm giàu thêm giá trị Tết Trung thu trong đời sống đương đại.