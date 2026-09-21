'Ngày hội đón trăng' tại VTV thu hút gần 3.400 lượt thiếu nhi, phụ huynh

Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Ngày hội đón trăng” thu hút hàng nghìn lượt thiếu nhi và phụ huynh tham dự và trải nghiệm các hoạt động bổ ích. Chương trình kết hợp giữa các giá trị truyền thống của ngày lễ Tết Trung thu với hoạt động khám phá khoa học, thiên văn và công nghệ. Trẻ em được trực tiếp tham gia trải nghiệm làm tò he, châu chấu lá, tìm hiểu bánh cốm, bánh Trung thu, các trò chơi dân gian, đồng thời khám phá những kiến thức về Mặt Trăng và bầu trời.

Không gian ngày hội cũng hướng tới sự tham gia của cả gia đình. Trong khi trẻ em trải nghiệm các hoạt động văn hóa, khoa học và kỹ năng, phụ huynh có thể cùng con tham quan các gian hàng, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu sản phẩm và tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe, trong đó có khám và chăm sóc răng miễn phí.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong các hoạt động vui chơi, khám phá. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV, chương trình hướng tới việc tạo ra một môi trường Trung thu để trẻ em được vui chơi, sáng tạo, chủ động khám phá và tiếp cận các giá trị văn hóa theo cách gần gũi với đời sống hiện nay. Việc đưa những chất liệu truyền thống vào các hoạt động trải nghiệm cũng nhằm tạo điều kiện để cha mẹ đồng hành cùng con trong suốt chương trình.

Bên cạnh các khu vực trải nghiệm, “Ngày hội đón trăng” còn có nhiều hoạt động sân khấu và văn hóa như chương trình nghệ thuật “Rước đèn tháng Tám”, Hip Hop, Beatbox, múa lân, giao lưu cùng các nhân vật chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc, bốc thăm may mắn và phá cỗ Trung thu.

Đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham dự “Ngày hội đón trăng” tại VTV. (Ảnh: Ban tổ chức)

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là phần thi bày mâm cỗ Trung thu giữa các đơn vị thuộc VTV. Các đội tự xây dựng ý tưởng, chuẩn bị mâm cỗ và thuyết trình trước Ban Giám khảo. Những hình ảnh quen thuộc như bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, đèn ông sao, đèn kéo quân được kết hợp với cách tạo hình và câu chuyện gắn với lĩnh vực chuyên môn của từng đơn vị.

Hoạt động không chỉ tạo không khí thi đua mà còn giúp trẻ em có thêm góc nhìn về công việc và đặc thù nghề nghiệp của những người làm truyền hình.

Các bạn nhỏ nhận những phần quà hấp dẫn trong "Ngày hội đón trăng”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày hội cũng dành nhiều phần quà cho trẻ em và gia đình thông qua ba phiên bốc thăm may mắn, với các giải “Bố mẹ vui cùng con”, “Thiếu nhi vui khỏe” và giải đặc biệt là xe đạp đến trường.

Với cách tiếp cận kết hợp văn hóa, giáo dục và trải nghiệm, “Ngày hội đón trăng” không chỉ tái hiện những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu mà còn tạo thêm không gian để trẻ em tìm hiểu khoa học, rèn luyện kỹ năng và tương tác cùng gia đình. Qua đó, những giá trị truyền thống được đưa vào đời sống đương đại theo cách trực quan, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.