Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra ngày 23-10

Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 được UBND tỉnh tổ chức với chủ đề “Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”. Đây là hoạt động có tính kết nối vùng và quốc gia, hướng đến tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Hoạt động triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được tổ chức tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với khoảng 30 gian hàng. Ảnh minh họa: T.D

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình khai mạc và Hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai - Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”.

Hội thảo tập trung giới thiệu các cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp. Chương trình cũng tạo diễn đàn để doanh nghiệp phản ánh khó khăn, nhu cầu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp thực tiễn.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là chương trình Kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 3 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm chứng ở mức phù hợp và có nhu cầu huy động vốn rõ ràng. Các dự án sẽ trình bày phương án gọi vốn, tham gia hỏi - đáp, phản biện và trao đổi với nhà đầu tư, chuyên gia.

Sau phần trình bày, các dự án có cơ hội kết nối trực tiếp 1:1 với nhà đầu tư, chuyên gia, qua đó ghi nhận phản hồi và hình thành các đầu mối tiếp tục làm việc sau ngày hội.

Ngoài ra, hoạt động triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được tổ chức tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 30 gian hàng.

Các gian hàng dự kiến được bố trí theo 3 nhóm gồm: công nghệ và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp có yếu tố đổi mới sáng tạo, khả năng trình diễn, trải nghiệm hoặc minh họa trực quan được ưu tiên lựa chọn, góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, kết nối thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức các nội dung của ngày hội; phối hợp chuẩn bị hội thảo, lựa chọn các dự án kết nối đầu tư, tổ chức khu triển lãm và tổng hợp kết quả sau sự kiện.

Các sở, ban, ngành, địa phương, viện, trường, hiệp hội và tổ chức liên quan phối hợp huy động doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học - công nghệ, chuyên gia và các sản phẩm, giải pháp phù hợp tham gia.

Thông qua ngày hội, Gia Lai hướng đến quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng kết nối thị trường, công nghệ và nguồn vốn đầu tư.