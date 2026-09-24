Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn

Trưng bày các sản phẩm tại Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026. (Ảnh: TRÀ MY)

Theo thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ, tại lễ chào mừng ở Trung tâm Hội nghị quốc gia, bộ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo năm 2026, Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Các hoạt động trọng tâm khác gồm: Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công và Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026).

Bên lề ngày hội, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức các cuộc gặp giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các đối tác, nhằm kết nối nhu cầu ứng dụng, chuyển giao công nghệ với nguồn cung công nghệ, giải pháp và nguồn lực đầu tư.

Trong công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế. Các hình thức được gợi ý gồm hội nghị, diễn đàn trao đổi về cơ chế, chính sách; triển lãm, trình diễn sản phẩm; kết nối cung cầu công nghệ và đầu tư; tập huấn về quản trị đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Cơ quan, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cũng được khuyến khích tổ chức ngày hội sáng kiến, cuộc thi ý tưởng, chương trình trải nghiệm công nghệ hoặc tham quan phòng thí nghiệm.

Theo quy định của Chính phủ, ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Ngày hội hướng tới lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội, tăng kết nối giữa các chủ thể và thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.