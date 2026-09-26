Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Đổi mới sáng tạo hướng tới toàn xã hội

Ngày 1/10 hằng năm được Chính phủ quy định là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Năm 2026, Ngày hội mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động năm nay hướng tới lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động đầu tư, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Loạt sản phẩm phục vụ cuộc sống số được trình diễn tại gian hàng Viettel tại MWC Barcelona 2026 Ảnh: Bộ Khoa học Công nghệ

Mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm 2026 là tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học đến các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và chuyên gia.

Cùng với kết nối nguồn lực, các hoạt động hướng tới ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu, thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ và đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo đến gần hơn với doanh nghiệp, thị trường và đời sống.

Theo định hướng này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học được khuyến khích tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm, trình diễn công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu và nhà đầu tư. Các hoạt động tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, cũng như huy động vốn cho các dự án đổi mới sáng tạo, được khuyến khích triển khai.

Hàng loạt diễn đàn, triển lãm công nghệ từ cuối tháng 9

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 đã bắt đầu từ 25/9 đến hết 5/10.

Trong những ngày tới, nhiều diễn đàn, hội thảo và hoạt động kết nối về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được tổ chức. Nội dung tập trung vào tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; cùng Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mekong. Các hoạt động triển lãm, trình diễn và kết nối công nghệ cũng được triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư.

Ngày 1/10, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 chính thức diễn ra với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Tiếp đó, Gala Better Choice Awards 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 2-3/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ghi nhận các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và mô hình kinh doanh hướng tới tạo ra giá trị thực tiễn cho người tiêu dùng.

Ngày 4/10, Lễ chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại đây, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Không chỉ tập trung tại Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng Ngày hội được triển khai trên phạm vi cả nước, với nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm, trình diễn công nghệ, kết nối cung - cầu và xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội năm 2026 mở rộng trọng tâm sang việc kết nối nhiều chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, kết quả nghiên cứu và công nghệ được kỳ vọng có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, nguồn vốn và nhu cầu thực tế, từng bước được đưa vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.