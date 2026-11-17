Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Lửa.

Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo Nhân dân trong thôn.

Thôn Lửa là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Yên Nhân, hiện có 151 hộ với 688 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 64,24%. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận, cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Người dân thôn Lửa dự ngày hội.

Trong thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh.

Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng nền nếp.

Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà lưu niệm cho thôn Lửa.

Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Lửa.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Lửa; trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xã Yên Nhân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.