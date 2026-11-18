Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày VHVN được tổ chức tại 616 thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong đó 39 khu dân cư tổ chức điểm. Các hoạt động diễn ra từ đầu tháng 11, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11). Cùng với đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và xây dựng đời sống văn hóa, người dân hào hứng tham gia giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc trưng. Tại bản Gia (xã Khoen On), ngày hội là dịp để bà con 2 dân tộc Thái và Khơ Mú gặp gỡ, giao lưu. Bản hiện có 183 hộ với 968 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở sáp nhập bản Gia và bản Mè trước đây. Những năm qua, các hộ luôn giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa. Đến nay, bản có 177/183 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 96,7%). Trong không khí vui tươi, bà con cùng biểu diễn văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề truyền thống. Người Thái, Khơ Mú có dịp giới thiệu nét văn hóa riêng, tìm hiểu phong tục, tập quán của nhau. Qua đó, mỗi người thêm hiểu, trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Anh Lường Văn Chùm (bản Gia, xã Khoen On) tâm sự: “Ngày hội giúp dân bản có dịp gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất. Bà con hào hứng các hoạt động chung, giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình giúp tình đoàn kết thêm gắn bó. Chúng tôi mong muốn con cháu tiếp tục gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc”.

Ở bản Phiêng Chá (xã Nậm Tăm), tinh thần đoàn kết được vun đắp từ sự chung sức của mỗi gia đình trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bản có 231 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Lự, Thái. Năm 2026, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 61ha, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 277 tấn; thu nhập bình quân đạt trên 28 triệu đồng/năm. Toàn bản có 221 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Trong ngày hội, bà con cùng tham gia biểu diễn văn nghệ, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Những làn điệu dân ca, điệu múa, trang phục truyền thống không chỉ làm không khí ngày hội thêm rộn ràng mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn, khơi dậy ý thức trân trọng, tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, bản Phiêng Chá ra mắt mô hình khu dân cư không có ma túy, thể hiện quyết tâm chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Tại xã Mường Than, tinh thần đoàn kết được thể hiện với sự tham gia của nhiều thế hệ. Người cao tuổi, thanh niên, thiếu nhi cùng biểu diễn văn nghệ và tham gia trò chơi dân gian. Những người am hiểu phong tục, tập quán có dịp truyền dạy cho lớp trẻ; thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, tiếp nhận những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Việc này giúp tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc được tiếp nối giữa các thế hệ. Đồng chí Đường Minh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than chia sẻ: “Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày VHVN, nhân dân có dịp giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống. Xã vận động bà con duy trì các hoạt động văn hóa tại khu dân cư, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, gìn giữ bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển”.

Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày VHVN còn làm phong phú nội dung sinh hoạt ở cơ sở. Cùng với đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, biểu dương gia đình, cá nhân tiêu biểu, các địa phương quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng mô hình tự quản, giữ gìn an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Ông Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày VHVN góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh”.Những lời ca, điệu múa, trang phục truyền thống đến các hoạt động chung tay xây dựng khu dân cư, ngày hội đã góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trên địa bàn tỉnh. Tôn vinh bản sắc các dân tộc cũng là cách bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ di sản văn hóa. Nhờ đó, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tạo động lực xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.