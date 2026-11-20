Những ngày qua, không gian trưng bày con đường lúa gạo trong khuôn khổ lễ hội Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 tại thành phố Cần Thơ đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh, đồng thời tìm hiểu về quy trình canh tác cũng như chặng đường phát triển của hạt gạo Việt Nam.