Ngày hội diễu hành di sản với 3 chương đặc sắc quanh hồ Hoàn Kiếm
Diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm vào ngày 21-11 là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, diễn ra từ 21 đến 24-11-2026, với sự tham gia của khoảng 3.500-4.000 người.
Chương trình do thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngay-hoi-dieu-hanh-di-san-voi-3-chuong-dac-sac-quanh-ho-hoan-kiem-1766939.html