Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026

Trong không khí hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), ngày 21.11, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà Vân tổ chức khai mạc Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”.

Ngày hội tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đa dạng của thành phố, đồng thời kết nối các vùng văn hóa, những người thực hành, gìn giữ di sản với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng nhấn mạnh, di sản văn hóa là kết tinh của lịch sử, bản sắc và sức sáng tạo qua các thế hệ. Trong mỗi di tích, hiện vật, tư liệu, phong tục hay nghề truyền thống đều lưu giữ những câu chuyện về vùng đất và con người, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của mỗi cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện phát biểu khai mạc Ngày hội

Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, được bồi đắp qua nhiều thế hệ, thể hiện trong đời sống, phong tục, nghề truyền thống cùng hệ thống di sản vật thể và phi vật thể. Những giá trị ấy không chỉ nhắc nhớ về cội nguồn mà còn làm nên bản sắc riêng, niềm tự hào và sức sống của thành phố hôm nay.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, trong nhịp sống hiện đại, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị đã được trao truyền mà còn phải tìm cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, đến gần hơn với công chúng và được các thế hệ hôm nay đón nhận, tiếp nối.

Thông qua chủ đề “Kết nối miền Di sản”, Ban tổ chức mong muốn tạo nên không gian gặp gỡ, chia sẻ, nơi các giá trị di sản được giới thiệu sinh động, kinh nghiệm bảo tồn được trao đổi và tình yêu văn hóa được bồi đắp. Đây cũng là dịp để kết nối ký ức quá khứ với nhịp sống hiện tại, đưa di sản trở thành nguồn cảm hứng cho tương lai.

Trình diễn nghệ thuật cồng chiêng Ca Dong

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều không gian trưng bày, trình diễn và trải nghiệm được tổ chức, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc, các làng nghề và vùng đất trên địa bàn Đà Nẵng.

Nổi bật là không gian “Thanh âm Di sản”, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý... Qua những làn điệu dân ca và hình thức diễn xướng dân gian, công chúng có dịp cảm nhận vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đa dạng, để các câu chuyện di sản được chia sẻ và đến gần hơn với công chúng

Không gian “Nghề Di sản” giới thiệu các nghề truyền thống như dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm và đan lưới Mân Thái…

Các nghệ nhân, người làm nghề trực tiếp trình diễn kỹ thuật thủ công, giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm các công đoạn sản xuất, qua đó giúp công chúng hiểu hơn về giá trị của nghề truyền thống.

Trong khi đó, không gian “Hương sắc đại ngàn” mang đến những trải nghiệm về đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong thông qua trang phục, nhạc cụ, vật dụng sinh hoạt, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian.

Du khách có thể giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu nghề thủ công, khám phá sản vật địa phương, trải nghiệm trang phục truyền thống và học hát những câu dân ca bằng tiếng Ca Dong.

Không gian “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” tiếp tục giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu, Ca Dong, Mường và Tày thông qua các hoạt động trình diễn múa Tung Tung Ya Ya, múa sạp, biểu diễn cồng chiêng; trải nghiệm trang phục truyền thống, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, xâu cườm và làm bánh truyền thống.

Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình trao tặng

Bên cạnh đó, triển lãm “Họa sắc Nam Ô” giới thiệu các tác phẩm hội họa, sắp đặt nghệ thuật lấy cảm hứng từ cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa và đời sống làng cổ Nam Ô.

Với khoảng 30-70 tác phẩm, sử dụng nhiều chất liệu như màu nước, bút sắt trên giấy dó, bút sắt trên gốm và ngói cũ, triển lãm mang đến những góc nhìn nghệ thuật mới về vùng đất giàu bản sắc văn hóa của Đà Nẵng.

Ngày hội còn có không gian trưng bày và trải nghiệm “Áo dài và Việt phục”, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, giá trị văn hóa và thẩm mỹ của trang phục truyền thống Việt Nam.

Giới thiệu các nghề truyền thống của TP Đà Nẵng

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại ngày hội là lễ hiến tặng hiện vật. Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trân trọng tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình trao tặng.

Đây là những tư liệu, tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương.

Hoạt động cũng thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay gìn giữ, lưu truyền những giá trị di sản cho các thế hệ mai sau.

Triển lãm "Họa sắc Nam Ô"

Hướng đến công chúng trẻ, Ban tổ chức thiết kế gameshow “Hành trình khám phá Di sản” với các thử thách theo từng chặng, khuyến khích người tham gia quan sát, tìm hiểu không gian trưng bày, hiện vật và tương tác trực tiếp với nghệ nhân.

Cùng với đó, hoạt động “Hộ chiếu Di sản” tạo hành trình khám phá thông qua việc thu thập dấu xác nhận tại các không gian trải nghiệm và nhận quà lưu niệm khi hoàn thành các thử thách.

Đáng chú ý, flashmob “Vũ điệu Di sản” là hoạt động kết nối chất liệu văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại. Lấy cảm hứng từ âm nhạc và những điệu múa mang âm hưởng văn hóa Ca Dong, hoạt động khuyến khích người dân, du khách và giới trẻ cùng tham gia giao lưu, đồng thời lan tỏa các video hưởng ứng trên nền tảng mạng xã hội.

Thông qua ngày hội, Ban tổ chức mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ, nơi các giá trị di sản được giới thiệu sinh động, những kinh nghiệm bảo tồn được trao đổi và tình yêu văn hóa được bồi đắp, đặc biệt trong thế hệ trẻ

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 không chỉ tạo cơ hội để công chúng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 22.11 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.