Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Cùng dự có đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; chuyên gia Viện Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số; đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những hướng đi quan trọng để thanh niên phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, thanh niên có nhiều điều kiện, cơ hội để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, phát triển những mô hình sản xuất, kinh doanh mới, tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, để một ý tưởng có thể trở thành một dự án khả thi, một mô hình kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi bạn trẻ, rất cần sự hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm, nguồn vốn và sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư.

Những năm qua, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp luôn được tổ chức Đoàn, Hội tại các địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên đã được tư vấn, kết nối, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ và từng bước phát triển.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc phối hợp tổ chức Ngày hội Đầu tư và Khởi nghiệp cho thanh niên.

Tuy nhiên, để công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường quan tâm phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất; tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục phát huy vai trò trong định hướng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên; chủ động phối hợp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy các nội dung hợp tác, kết nối đã được xác lập; đoàn viên, thanh niên cũng cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để khởi nghiệp thành công…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng, Ngày hội không chỉ mở ra cơ hội kết nối, hợp tác thiết thực mà còn tạo tiền đề để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên từng bước được hiện thực hóa và phát triển bền vững; tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các chuyên gia, khách mời cũng đã chia sẻ những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyển đổi số, truyền thông và sáng tạo nội dung số với chuyên đề: “Xây dựng kênh truyền thông, phát triển thương hiệu và kinh doanh trên nền tảng số”.

Trên tinh thần chia sẻ kết hợp trao đổi, giao lưu, các đoàn viên thanh niên đã được trang bị kiến thức, kỹ năng thực tiễn, giải pháp cụ thể trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và phát triển kinh doanh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nguyễn Đức Cường phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh để duy trì kết nối giữa các dự án với doanh nghiệp hội viên; sẵn sàng tư vấn về dòng tiền, nguồn vốn; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường; góp ý về giá thành, kết nối tiêu thụ hoặc thử nghiệm sản phẩm.

Ngày hội là sự kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Tham gia Ngày hội năm nay có 10 dự án khởi nghiệp tập trung ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất đồ chơi, trò chơi; chế biến nông sản, thực phẩm; chăm sóc ô tô bằng công nghệ AI, chuyển đổi số trong phân phối sản phẩm văn hóa ẩm thực di sản và truyền thông đa phương tiện, một số dự án có tính sáng tạo, tiềm năng, tính khả thi cao…

Ban Tổ chức kêu gọi nguồn vốn đầu tư, trao cho 4 dự án khởi nghiệp và hỗ trợ 7 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2027.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã công bố kết quả kết nối, kêu gọi hỗ trợ các dự án và trao vốn đầu tư cho 4 dự án khởi nghiệp kêu gọi vốn thành công tại chương trình khởi nghiệp cho thanh niên. Đồng thời trao nguồn vốn hỗ trợ 7 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2027 với tổng nguồn vốn kêu gọi, hỗ trợ là 30 tỷ đồng. Riêng 4 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ thông qua chương trình kêu gọi vốn là 6 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan Không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Ninh Bình gồm: sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo…