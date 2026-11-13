Ngày hội đầu tiên sau sắp xếp, nối nhịp tình làng nghĩa xóm

Ngày 11/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra tại thôn Minh Lai, xã Minh Sơn (Thanh Hóa), với sự tham dự của đông đảo Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chung vui cùng bà con.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Lai.

Điểm nhấn của Ngày hội năm nay là sự kết hợp giữa phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ngay từ khu dân cư. Việc tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tạo thêm không gian để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, cùng sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng những giá trị tốt đẹp. Qua đó, bản sắc văn hóa được tiếp nối, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tinh thần cộng đồng tiếp tục được vun đắp.

Với người dân Minh Lai, Ngày hội năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là lần đầu tiên được tổ chức sau khi sắp xếp bốn thôn Minh Lai, Minh Thái, Minh Liên và Bót. Từ những cộng đồng dân cư riêng biệt, bà con nay cùng chung một mái nhà, cùng chia sẻ trách nhiệm và góp sức xây dựng quê hương. Ngày hội trở thành dịp để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, hiểu nhau hơn, kết nối những phong tục, nếp sống tốt đẹp và cùng bàn bạc những công việc chung của thôn.

Thôn Minh Lai hiện có 641 hộ với 2.755 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 75%. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 70 triệu đồng; trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các tiết mục văn hoá, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá địa phương tại ngày hội.

Chung vui với những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân, đồng thời khẳng định, đây không chỉ là thành quả từ nỗ lực của cán bộ, đảng viên và người dân mà còn là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và khu dân cư tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân. Trong phát triển kinh tế, cần khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, lao động và giao thông để phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn và thị trường. Công tác giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được thực hiện trên cơ sở nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của từng gia đình, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và phù hợp điều kiện thực tế.

Đối với xây dựng nông thôn mới, cần ưu tiên hoàn thiện những tuyến đường còn khó đi, mở rộng hoạt động thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường. Các khoản đóng góp của Nhân dân phải được bàn bạc dân chủ, công khai, bảo đảm tinh thần tự nguyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá phát biểu chung vui cùng bà con.

Cùng với phát triển kinh tế, việc gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư cũng cần được quan tâm. Trong đó, cần phát huy vai trò của nghệ nhân, người cao tuổi trong trao truyền văn hóa Mường; duy trì hiệu quả các tổ tự quản và mô hình “Tiếng kẻng bình yên”. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cần hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả; chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Quan tâm đến điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Hồng Phong đã trao tặng máy vi tính và máy in cho bí thư chi bộ, trưởng thôn Minh Lai. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp cán bộ cơ sở có thêm phương tiện tiếp nhận thông tin, xử lý công việc, phối hợp với chính quyền xã và hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động thường ngày tại khu dân cư.

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Minh Lai bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” – biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí trao 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Thanh xây dựng nhà Đại đoàn kết, đồng thời tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng cán bộ, nhân dân thôn Minh Lai bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn tại Ngày hội là sự hỗ trợ dành cho gia đình chị Phạm Thị Tình, một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Minh Lai. Chồng mất sớm, các con đều đi làm ăn xa, nhiều năm qua, chị Tình một mình sinh sống trong căn nhà nhỏ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong đã trao tặng gia đình một con bò sinh sản, với mong muốn tạo thêm sinh kế, giúp chị có điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.

Không khí Ngày hội thêm rộn ràng với các hoạt động tham quan gian hàng, dùng bữa cơm đoàn kết, đốt lửa trại và múa sạp. Cùng hòa mình vào những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào miền núi xứ Thanh, các đại biểu và người dân có thêm cơ hội giao lưu, sẻ chia, thắt chặt tình cảm cộng đồng.

Từ những hoạt động gần gũi, thiết thực ấy, Ngày hội Đại đoàn kết tại Minh Lai không chỉ tạo không khí vui tươi trong khu dân cư mà còn góp phần kết nối người dân sau sắp xếp thôn. Khi mỗi gia đình cùng chung trách nhiệm, mỗi người dân cùng góp sức cho việc chung, tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục trở thành nền tảng để cộng đồng Minh Lai đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cũng tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hồng Phong cùng bà Lê Ngọc Ánh đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo trong thôn, tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ dân tại thôn Minh Lai.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hồng Phong cùng bà Lê Ngọc Ánh đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo trong thôn Minh Lai.