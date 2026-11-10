Ngày hội Đại đoàn kết xã Mù Cả

Dự ngày hội có đồng chí Lý Công Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân...

Đại biểu dự ngày hội.

Bản Lù Khò, xã Mù Cả hiện có 87 hộ với 476 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, dưới sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhân dân trong bản luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2026, bản có 20/87 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, các hộ trong bản thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Lý Công Hậu - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Lù Khò.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư. Ngày hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn tạo không khí sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lý Công Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lý Công Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới". Đồng thời, quan tâm xây dựng gia đình văn hóa; vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng biên giới ngày càng phát triển.

Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày hội.