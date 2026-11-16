Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản
Xa quê hương, những giá trị văn hóa và tình cảm hướng về cội nguồn càng trở thành sợi dây gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị Nhật Bản và đông đảo cộng đồng người Việt khu vực Kansai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-hoi-dai-doan-ket-va-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-osaka-nhat-ban-246261116144616503.htm