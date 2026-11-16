Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Giữa nhịp sống hối hả của phố biển Nha Trang, ông Đống Lương Sơn, Chủ tịch Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa đã chọn cho mình cách sống chậm bên những kỷ vật của quá khứ. Từ một người lính, một nhà quản lý thương trường đến người miệt mài gìn giữ di sản của bác sĩ Alexandre Yersin, cuộc đời ông là câu chuyện bình dị về nghĩa tình, sự tận tụy và tấm lòng trọn vẹn với mảnh đất Khánh Hòa.