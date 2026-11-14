Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày văn hoá Việt Nam 2026: Lan toả bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự chương trình

Diễn ra trong hai ngày 14 -15.11, chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức hội đoàn cộng đồng người Việt tổ chức.

Với chủ đề Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc Việt - Gắn kết Việt Nam và Nhật Bản, ngày hội hướng tới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình cũng là cơ hội tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, doanh nghiệp và gia đình; tạo không gian để các thế hệ người Việt cùng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa và hướng về quê hương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, nhấn mạnh ý nghĩa của việc lần đầu tiên tổ chức sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka cho rằng đoàn kết để gắn bó, văn hóa để gìn giữ cội nguồn, hội nhập để cùng phát triển.

Đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi người Việt Nam sẽ luôn hướng về quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và phát triển trong mắt bạn bè quốc tế.

Đại diện Ban Tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) Lê Thương cho biết, ngày hội được tổ chức với mong muốn tạo dựng một không gian chung để các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và cá nhân người Việt tại Nhật Bản gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường gắn kết.

Thông qua các hoạt động giáo dục, điện ảnh và nghệ thuật, Ban Tổ chức mong muốn đưa những giá trị văn hóa, xã hội đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ để xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và luôn hướng về quê hương.

Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) Lê Thương

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, một trong những điểm nhấn quan trọng của ngày hội là chương trình trình chiếu bộ phim “Trại buôn người” vào chiều ngày 14.11.

Chương trình sẽ kết hợp giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim và các nghệ sĩ. Sự hiện diện của NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang và diễn viên Đinh Viết Tường mang đến cơ hội để khán giả gặp gỡ những người trực tiếp tham gia thực hiện tác phẩm, lắng nghe những câu chuyện phía sau bộ phim và trao đổi về thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm.

Không chỉ là hoạt động giao lưu nghệ thuật, chương trình chiếu phim còn mang ý nghĩa xã hội thiết thực khi sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để phản ánh những vấn đề liên quan đến mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ và bóc lột con người.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài.

Đa dạng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) năm 2026

Thông qua tác phẩm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và hiểu biết pháp luật, giúp người Việt Nam ở nước ngoài chủ động nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo, môi giới việc làm bất hợp pháp và các hành vi xâm hại quyền con người.

Việc đưa bộ phim đến với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng mở ra một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và phổ biến kiến thức pháp luật.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức cũng tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW, góp phần nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày 15.11, các hoạt động sẽ tiếp tục với chương trình giới thiệu phở và cà phê Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và cuộc thi Áo dài Việt Nam.

Đặc biệt, không gian check-in “Việt Nam tại Osaka” được xây dựng tại khuôn viên Tổng Lãnh sự quán sẽ trở thành điểm nhấn quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.

Chương trình cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nhật được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thông qua giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật và các hoạt động giao lưu nhân dân, ngày hội tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu quê hương, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, gắn bó và giàu bản sắc trong xã hội Nhật Bản.