Ngày hội Đại đoàn kết tưng bừng ở Chăn Nuôi

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Mở đầu ngày hội là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân trong bản biểu diễn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Bản Chăn Nuôi hiện có 160 hộ với 785 nhân khẩu, gồm đồng bào dân tộc Thái, Hoa và các dân tộc khác cùng sinh sống. Năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong bản tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Toàn bản có tổng đàn gia súc gần 400 con; 137 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 115 hộ duy trì danh hiệu 3 năm liên tục; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt khoảng 85%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng tặng quà nhân dân bản Chăn Nuôi.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Chăn Nuôi đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm giáo dục con em, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Si Pa Phìn đã trao tặng những phần quà cho các hộ dân bản Chăn Nuôi, động viên bà con tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng bản ngày càng phát triển.

Đại biều, nhân dân tham gia múa sạp.

Ngay sau phần lễ, các đại biểu cùng bà con nhân dân tham gia phần hội với nhiều trò chơi dân gian sôi nổi như: kéo co, bịt mắt bắt vịt, múa sạp... Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Đông đảo người dân đến tham gia và cổ vũ trò chơi kéo co.

Người dân tham gia trò chơi bịt mắt bắt ngan.