Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ

Gắn kết cộng đồng

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra sôi nổi khắp các khu dân cư. Tại thôn Hoàng Sơn (xã Hoàng Vân), bà con đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường giao thông liên thôn. Đoạn đường dài gần 1 km đang được bê tông hóa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Đại diện Ủy ban MTTQ phường Tân An trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Sơn chia sẻ: Trước đây, một số đoạn đường nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp, việc đi lại gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đồng lòng thực hiện Nghị quyết số 15/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026 - 2030, người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng, chung tay cùng địa phương từng bước hoàn thiện tuyến đường. Gần 100 hộ dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng và công trình phụ, hiến đất để mở rộng những khúc cua hẹp. Những con đường rộng mở góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống, thúc đẩy thông thương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đánh giá về sự đổi thay của quê hương, lãnh đạo địa phương ghi nhận, biểu dương vai trò quan trọng của người dân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết.

Với lợi thế là vùng cây trái lớn của miền Bắc, dịp này nhiều nơi như: Nam Dương, Chũ, Lục Ngạn đang vào mùa thu hoạch cây có múi. Ngày hội Đại đoàn kết thêm phần ý nghĩa, khi bà con phấn khởi chung vui với những thành tựu trong lao động, sản xuất. Trong chương trình ngày hội, những nông dân tiêu biểu ở các tổ dân phố Bồng Xẻ, Tân Trường, Nghĩa Trung (phường Chũ) chia sẻ kinh nghiệm trồng cam, bưởi, quýt hương, cam Đường Canh hữu cơ quy mô lớn cho nhiều hộ dân trong vùng và các khu vực lân cận. Ngoài tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, những nông dân tiêu biểu của các vùng chuyên canh cây trái còn chiết ghép cây giống, dành một phần thu nhập hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo của địa phương xây dựng nhà đại đoàn kết, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn, kết nối cộng đồng, vun đắp tình làng, nghĩa xóm.

Dịp này, những người con đi làm ăn, học tập xa quê cũng hướng về quê hương, gia đình để bày tỏ lòng yêu mến mảnh đất đã nuôi dưỡng mình trưởng thành. Anh Trịnh Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ADF (Hà Nội) đã dành nhiều suất học bổng gửi tặng học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Tân Yên, Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Nhã Nam.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa

Với tinh thần đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ thành phố đã phân bổ 17,6 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 176 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026. Trong thời gian diễn ra Ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng/1 hộ xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong niềm vui chung có niềm vui riêng, nhiều khu dân cư đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trong dịp diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Người dân thôn Sản, xã Vân Sơn tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh Sỹ Quyết.

Anh Nguyễn Văn Thi, tổ dân phố Đức Thắng (phường Hiệp Hòa) chia sẻ: “Cùng với việc chung tay hỗ trợ hộ nghèo, mỗi gia đình chia sẻ cách làm hay để cùng nhau xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Người dân tập trung đề ra các giải pháp phát triển kinh tế gia đình, tạo bước chuyển mới trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu”.

Hiện nay, toàn thành phố có gần 1,4 nghìn thôn, tổ dân phố; hơn 93% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Trong đó có một số đơn vị tiêu biểu như: Thôn Sản (xã Vân Sơn), thôn Khuân Cầu (xã Đại Sơn), thôn Đức Lân (xã Văn Môn), thôn Phúc Mãn (xã Mỹ Thái), thôn Bến Huyện (xã Nam Dương), tổ dân phố Nam Giang (phường Bắc Giang), tổ dân phố Mão Đông (phường Mão Điền), tổ dân phố Phú Hòa (phường Lương Tài)… Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, việc hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn đặt ra yêu cầu tăng cường giao lưu, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Người dân chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết tại 27 khu dân cư tiêu biểu. Tại Ngày hội, các khu dân cư đăng ký thi đua, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Qua đó tạo sự gắn bó, đồng thuận và trách nhiệm giữa các thành viên trong khu dân cư.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nhìn lại việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đang được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Điểm mới này góp phần kết nối việc phát huy truyền thống đoàn kết với gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo không gian để người dân giao lưu, chia sẻ và cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn kết Nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc được củng cố và lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh giúp khơi dậy niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.