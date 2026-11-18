Đại biểu dự ngày hội.

Ngày hội được chia làm 2 phần: phần lễ và phần hội. Trong phần lễ đã ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tả Lèng thông qua báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Xã Tả Lèng có 2.472 hộ với 12.816 nhân khẩu. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,404 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 88,18% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 13/13 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Năm 2027, xã tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận.

Tại ngày hội, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung: kết quả thực hiện các phong trào thi đua gắn với xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; phát huy vai trò nhân dân trong giữ gìn bản sắc văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư…

Đồng chí Hoàng Văn Trinh - Bí thư Đảng uỷ xã Tả Lèng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Văn Trinh - Bí thư Đảng uỷ xã Tả Lèng đã biểu dương những nỗ lực của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị, xã hội, Ban Công tác Mặt trận, các chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân. Đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, bà con tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ: tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, gìn giữ bản sắc tốt đẹp của các dân tộc...

Lãnh đạo UBND xã Tả Lèng trao danh hiệu bản văn hoá cho các bản.

Thừa uỷ quyền của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Tham mưu tặng quà cho xã Tả Lèng.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) tặng quà cho xã Tả Lèng.

Trong phần hội, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng danh hiệu bản văn hoá cho 13 bản.

Người dân xã Tả Lèng tham gia kéo co.