Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam xã Khun Há tại bản Lao Chải

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khun Há cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân bản Lao Chải.

Năm 2026, nhân dân bản Lao Chải tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 850kg/người/năm. Người dân chú trọng phát triển cây dược liệu với 7,43ha cây sâm, khoảng 50.000 cây và 15.000 cây thất diệp nhất chi hoa. Công tác bảo vệ rừng được quan tâm với 1.389,9ha rừng khoanh nuôi, bảo vệ.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Du lịch cộng đồng từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế có tiềm năng. Năm 2026, bản phối hợp tổ chức Ngày hội Hương sắc bản Mông, thu hút hơn 4.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm; tham gia Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há”. Đặc biệt, điểm du lịch Lao Chải được trao giải thưởng VITA Awards với danh hiệu “Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc”.

Các đại biểu dự ngày hội.

Toàn bản có 271/282 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,1%; bản được công nhận bản văn hóa năm 2026. Tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy. Hiện bản còn 52 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Khun Há đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, xã cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là dân tộc Mông, dân tộc Lự, gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Thẳm, bản Lao Chải; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã Khun Há tặng quà nhân dân bản Lao Chải.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND -UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh và lãnh đạo UBND xã đã tặng quà nhân dân bản Lao Chải.