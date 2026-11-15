Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Trực Hùng (xã Ninh Cường)

Các đồng chí lãnh đạo xã Ninh Cường tặng hoa chúc mừng thôn Trực Hùng.

Tại Ngày hội, các đại biểu và cán bộ, nhân dân địa phương đã cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả hoạt động nổi bật của khu dân cư trong năm 2026 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Thôn Trực Hùng hiện có 694 hộ với 2.802 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đồng thuận, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của thôn.

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức thôn và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của nhân dân, góp phần ổn định tổ chức và duy trì các hoạt động ở khu dân cư.

Trong xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà con nhân dân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật; đóng góp công sức, nguồn lực xây dựng, chỉnh trang các công trình chung.

Thôn duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Qua bình xét, có 664/694 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 95,6%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 65%.

Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận thôn còn phối hợp với các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ số trong đời sống…

Các đồng chí cán bộ thôn tặng quà cho các gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư.

Tại Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn văn nghệ, dân vũ, tiểu phẩm hài; biểu dương, khen thưởng những gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo xã Ninh Cường ghi nhận, chúc mừng những kết quả thôn Trực Hùng đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị cán bộ, nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm; thực hiện tốt các nhiệm vụ của thôn, xã, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; quan tâm chăm lo, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.