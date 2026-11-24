Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Maputo, Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cùng bà con cộng đồng đã thực hiện nghi lễ dâng hương trước bàn thờ Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác và các thế hệ ông cha đi trước, đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đại sứ khẳng định tinh thần đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn văn hóa là cội nguồn, nền tảng tinh thần và bản sắc làm nên sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thể hiện một bước chuyển rất quan trọng trong nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước đối với phát triển văn hóa, theo đó, phát triển văn hóa và con người phải được xác định là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con luôn đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau để cùng xây dựng một cộng đồng gắn bó, nhân ái, mong mỗi người Việt Nam tại Mozambique sẽ là cầu nối văn hóa, giới thiệu những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Mozambique, góp phần làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng sâu sắc.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cùng đông đảo bà con cộng đồng đang sinh sống, làm việc tại Mozambique tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Maputo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Nhân dịp này, Đại sứ đã thông tin tới bà con những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và cam kết Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành cùng bà con để vun đắp xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique vững mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique, ông Ngô Kim Trọng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mozambique, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Mozambique. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mozambique đồng thời cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để bà con cộng đồng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, giá trị của hai sự kiện quan trọng này, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng cũng như góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, bà con đã cùng trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian truyền thống “Ba người bốn chân”, “Bịt mắt đập niêu”, “Đoán ý đồng đội” và thưởng thức những món ăn truyền thống mang hương vị quê nhà, góp phần tái hiện không gian văn hóa Việt Nam ấm áp giữa lòng Maputo.