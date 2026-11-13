Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại xã Chiềng Hặc.

Bản Chiềng Ban được thành lập tháng 6/2026 trên cơ sở sáp nhập 3 bản Chiềng Ban 1, Chiềng Ban 2 và Nà Khoang, hiện có 302 hộ, với 4 dân tộc: Thái, Mông, Xinh Mun, Kinh cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm, nhân dân đã hiến 5.000 m² đất và đóng góp hàng trăm ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên với 3 đội văn nghệ và 2 đội thể thao.

Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến phát biểu tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tặng quà của đơn vị cho Ban quản lý và nhân dân bản Chiềng Ban. Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Hặc trao quà cho bản Chiềng Ban; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 12 suất quà tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 2 người uy tín của bản.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bản Chiềng Ban.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hặc trao quà cho người có uy tín bản Chiềng Ban.

Lãnh đạo xã Chiềng Hặc trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu tham gia nhảy sạp tại ngày hội.

Không gian văn hóa dân tộc Thái được tái hiện tại ngày hội.

Gian trưng bày nông sản đặc trưng của địa phương.

Trải nghiệm giã bánh dày tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm nông sản, nông cụ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ; tái hiện các không gian văn hóa dân tộc Thái, Mông với những nét sinh hoạt truyền thống đặc sắc. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo động lực để nhân dân tiếp tục chung sức xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, văn minh, giàu đẹp./.