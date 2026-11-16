Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, phường Xuân Hòa cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà Nguyễn Việt Phương và lãnh đạo một số sở, ngành tặng hoa và quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng tổ dân phố Đức Cung.

Tổ dân phố Đức Cung hiện có hơn 700 hộ với gần 2.900 nhân khẩu. Năm 2026, Nhân dân trong tổ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì, 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên; công tác khuyến học, chăm lo thế hệ trẻ được quan tâm. Trong năm, tổ dân phố đã trao 60 suất quà cho học sinh giỏi từ bậc tiểu học đến trung học; phối hợp thăm hỏi, tặng quà 41 gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ.

Đông đảo người dân tổ dân phố Đức Cung dự ngày hội

Tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được lan tỏa. Nhân dân đã đóng góp hơn 7,8 triệu đồng vào các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo. Thông qua mô hình an sinh xã hội bền vững, 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với tổng số tiền 15 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Hoạt động của các chi hội đoàn thể được duy trì, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà Nguyễn Việt Phương và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà của tỉnh tặng các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà Nguyễn Việt Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của Ban Công tác Mặt trận khi chỉ rõ những khó khăn, hạn chế tại khu dân cư.

Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân khẩn trương rà soát hiện trạng các tuyến mương, xác định cụ thể vị trí hư hỏng, mức độ ảnh hưởng để có phương án khắc phục. UBND phường cử cán bộ phối hợp với tổ dân phố khảo sát, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, kiến nghị cấp trên đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, tổ cần duy trì nền nếp vệ sinh môi trường, xây dựng tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, đảng viên và những người có uy tín trong hòa giải, giải quyết mâu thuẫn ngay từ khu dân cư. Cấp uỷ, Ban Công tác Mặt trận tổ quan tâm nắm bắt hoàn cảnh từng hộ khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương đã thông tin một số định hướng phát triển của phường, trong đó có các dự án hạ tầng giao thông kết nối Nội Bài - Đại Lải; đầu tư thiết chế văn hóa, trường học và định hướng thu hút các cơ sở giáo dục đại học về địa bàn... Đồng thời khẳng định lãnh đạo phường sẽ bám sát từng nhiệm vụ, phối hợp với tỉnh và các đơn vị liên quan để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển; mong tiếp tục nhận được sự đồng thuận, đóng góp và đồng hành của Nhân dân.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà tặng quà 2 hộ nghèo của tổ dân phố Đức Cung.

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Thái.

Nhân dịp này, 10 hộ nghèo trên địa bàn phường Xuân Hòa được nhận quà của tỉnh; phường Xuân Hòa trao 2 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sở Tư pháp trao quà tặng Tổ dân phố Đức Cung nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Lâm - hộ có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Đức Cung.