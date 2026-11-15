Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Vân Lĩnh 1, xã Thanh Ba

Dự và chung vui với Nhân dân địa phương có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Ba.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Vân Lĩnh 1.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Vân Lĩnh 1 đã ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Thôn Vân Lĩnh 1 hiện có 548 hộ với 1.979 nhân khẩu; Chi bộ thôn có 88 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2025, thôn vinh dự được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Vân Lĩnh 1.

Khai thác hiệu quả thế mạnh nông nghiệp địa phương, đặc biệt là chủ trương đưa cây chè búp tím trở thành cây trồng mũi nhọn, đời sống người dân trong thôn ngày càng được nâng cao.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 57,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,54%, hộ cận nghèo còn 1,81%; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 97,08%.

Đồng chí Dương Hoàng Hương và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho đại diện thôn Vân Lĩnh 1.

Bên cạnh phát triển kinh tế, phong trào chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2026, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng thuận của Nhân dân, thôn đã hoàn thành 6 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 2km với tổng kinh phí xã hội hóa 880 triệu đồng, Nhân dân tự nguyện hiến 250m2 đất.

Hiện, thôn đang triển khai dự án điện năng lượng mặt trời với tổng vốn đầu tư 960 triệu đồng (trong đó Nhân dân đóng góp 480 triệu đồng). Song song với đó, địa phương đang xúc tiến xây dựng Khu di tích lưu niệm Trung đoàn 210 - Sư đoàn 305 và Nông trường Vân Lĩnh, kết hợp chỉnh trang cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phấn đấu đưa Vân Lĩnh 1 trở thành thôn kiểu mẫu.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Ba tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Vân Lĩnh 1, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà khu dân cư đã đạt được.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo từ thiện và khuyến học, khuyến tài.

Lãnh đạo xã Thanh Ba trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Đồng chí nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng, nhân rộng các mô hình sản xuất chè hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 9 đội văn nghệ và 10 đội thể thao nhằm làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, thôn cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái để Vân Lĩnh 1 thực sự là vùng quê đáng sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Thanh Ba trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa cho cán bộ, Nhân dân thôn Vân Lĩnh 1.

Nhắc lại bề dày truyền thống lịch sử của vùng đất Vân Lĩnh - nơi Trung đoàn 210 từng đóng quân xây dựng kinh tế mới, lập nên Nông trường Vân Lĩnh và là địa điểm thành lập, huấn luyện của Tiểu đoàn 301, Đoàn 559 anh hùng, đồng chí Dương Hoàng Hương thông tin: Hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp, thống nhất đánh giá cao giá trị lịch sử của địa điểm này và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh trong thời gian tới.

Đại diện các tổ chức đoàn thể trong thôn ký giao ước thi đua năm 2027.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Dương Hoàng Hương và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Vân Lĩnh 1; trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ thôn Vân Lĩnh 1 biểu diễn chào mừng ngày hội.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và xã Thanh Ba cũng đã trao kinh phí hỗ trợ, tặng hoa chúc mừng ngày hội và trao nhiều phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.