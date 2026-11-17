Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Đám tặng danh hiệu Thôn văn hóa cho Nhân dân thôn Lã Hoàng.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Thôn Lã Hoàng có 308 hộ, 1.307 nhân khẩu; Chi bộ thôn có 21 đảng viên. Đến nay, 100% số hộ trong thôn dùng điện lưới quốc gia, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% số hộ có nhà kiên cố; 100% tuyến đường nội thôn và liên thôn đã được cứng hóa.

Phát huy tinh thần đoàn kết, Nhân dân thôn Lã Hoàng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Các hộ dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống tiếp tục được phát huy. Những hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khuyến học, khuyến tài góp phần tạo nên sức mạnh cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, thôn Lã Hoàng đề ra mục tiêu tăng số hộ khá, hộ giàu; giảm tối đa hộ nghèo và cận nghèo; 100% trẻ em được đến trường, không có học sinh bỏ học. Phấn đấu hằng năm có từ 95 - 98% số hộ trong thôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; thôn giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa.

Nhân dịp này, thôn Lã Hoàng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.