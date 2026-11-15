Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Phước Tân, phường Nam Nha Trang

Chiều 15-11, Tổ dân phố Phước Tân (phường Nam Nha Trang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đến dự có ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Ông Trần Nam Bình trao quà cho các hộ dân.

Ông Trần Nam Bình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Ông Trần Nam Bình trao quà cho cụ già và em học sinh.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), nay là MTTQ Việt Nam và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); đánh giá kết quả công tác mặt trận và việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; phát động thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027. Trong khuôn khổ ngày hội, người dân còn tham gia nhiều hoạt động như: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, nhảy dây, nhảy bao bố…

Bà Lê Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường biểu dương các tập thể.

Các cá nhân được biểu dương.

Tổ dân phố Phước Tân hiện có 892 hộ với gần 3.300 nhân khẩu. Năm 2026, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người dân đoàn kết tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tổ dân phố cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ, tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng khác nhân dịp lễ, Tết… với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Bà Võ Thị Ngọc Thạch - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Phước Tân trao quà cho các hộ dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2026. Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Phước Tân biểu dương 3 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào tại khu dân cư; tặng 10 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 1 người cao tuổi neo đơn, 1 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.