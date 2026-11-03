Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Đông Sơn 4

Các đại biểu và Nhân dân phố Đông Sơn 4 dự ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Đông Sơn 4 đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của tổ dân phố Đông Sơn 4 trong năm 2026.

Tổ dân phố Đông Sơn 4 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tổ dân phố: Đông Sơn 5, Đông Sơn 8 và Đông Sơn 9 (cũ). Sau sáp nhập, Ban công tác mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chuyển đổi số tại cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Công tác nắm bắt tình hình trong Nhân dân được quan tâm. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ phường.

Đặc biệt, việc triển khai “Tháng nghe dân nói” và mô hình gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh đã đa dạng hóa các kênh thông tin, tạo điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân phát biểu tại ngày hội.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải và lãnh đạo MTTQ phường tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng Ban Công tác mặt trận phố Đông Sơn 4.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành đã tặng quà cho tổ dân phố Đông Sơn 4 và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.