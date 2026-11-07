Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 3 Bắc Lý, phường Đồng Thuận

Đồng chí Nguyễn Nguyên Lực, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Thuận và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 3 Bắc Lý - Ảnh: H.Tr

Sau sáp nhập, TDP 3 Bắc Lý có gần 890 hộ dân. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong TDP luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chung sức xây dựng đô thị văn minh. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu/người/năm; 98% hộ đạt gia đình văn hóa; TDP đạt TDP văn hóa nhiều năm liên tục.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm thay đổi diện mạo đô thị và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố 3 Bắc Lý dự Ngày hội - Ảnh: H.Tr

Phát huy kết quả đạt được, TDP 3 Bắc Lý phấn đấu năm 2027, có 98% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 100% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Lực, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Thuận tặng quà động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: H.Tr

Tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Nguyên Lực, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Thuận đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP 3 Bắc Lý.

Đại diện tổ dân phố trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: H.Tr

Dịp này, đại diện lãnh đạo ban, ngành, phường Đồng Thuận và TDP cũng đã trao tặng quà biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; trao các suất quà động viên các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.