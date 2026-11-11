Chiều 11-11, trong không khí vui tươi, ấm áp tình đoàn kết, đông đảo người dân thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh cùng tụ hội về nhà văn hóa thôn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo địa phương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đến dự, chung vui với người dân.

Cờ hoa rực rỡ chào đón đại biểu và người dân về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Tuấn Tú nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Mở đầu ngày hội là những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); chia sẻ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Thôn Tuấn Tú có đông đồng bào Chăm sinh sống, với 539 hộ, gần 2.500 nhân khẩu. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng người dân đã đoàn kết, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng chuyên canh măng tây xanh mang lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 94,4%. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, người dân tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; huy động hàng trăm triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Ban Quản lý thôn, Ban Công tác Mặt trận và người dân thôn Tuấn Tú đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, những đổi thay của thôn hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào Chăm trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong vận động Nhân dân. Đặc biệt, cần gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm; nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu măng tây xanh Tuấn Tú, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tự quản cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, lắng nghe, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tuấn Tú.

Lãnh đạo xã Phước Dinh trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và nhiều phần quà cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng trao quà của lãnh đạo tỉnh cho 20 hộ gia đình tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức công bố quyết định hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ; lãnh đạo xã trao quà cho 8 hộ có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương, khen thưởng 16 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2026. Ngày hội cũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2027, tiếp tục xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

THANH XUÂN