Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Xuân

Các đại biểu và Nhân dân thôn Thanh Xuân dự ngày hội

Sau sáp nhập, thôn Thanh Xuân hiện có 353 hộ, gần 1.600 nhân khẩu, với 4 dân tộc Thái, Thổ, Mường và Kinh cùng sinh sống. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với Ban Quản lý thôn và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.

Năm 2026, toàn thôn có 11 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, chung sức xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Xuân.

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải biểu dương những kết quả thôn đạt được; đồng thời đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng chí mong muốn, song song với phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc cùng sinh sống giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc mình, phấn đấu xây dựng thôn Thanh Xuân giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan, phong phú đa dạng các hoạt động văn hoá.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải tặng cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Xuân bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết cho hộ ông Hà Văn Chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải tặng quà cho các hộ nghèo tại thôn Thanh Xuân.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải đã tặng quà cho thôn Thanh Xuân; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Chính, hộ nghèo trong thôn và trao 11 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.