Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn

Ngày 13-11, đông đảo người dân thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn cùng hòa mình vào không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian. Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự ngày hội và chung vui với người dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư thôn Tân Bình nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lãnh đạo xã Lâm Sơn tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư thôn Tân Bình nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, khu tái định cư thôn Tân Bình trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân đến tham gia, cổ vũ các hoạt động hội thao. Những màn tranh tài kéo co, đẩy gậy, đua xe đạp chậm, nhảy bao bố, nhảy dây tập thể giữa các đội đến từ các thôn và Công an xã tạo không khí hào hứng, sôi nổi. Các tiết mục văn nghệ chào mừng, hoạt động giao lưu cũng là dịp để người dân gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Trong phần lễ, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư. Năm 2026, thôn Tân Bình có 892/897 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,44%; vận động hơn 300 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Người dân đóng góp hơn 245 triệu đồng lắp đặt 125 hệ thống đèn chiếu sáng; trồng 150 cây xanh, xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc với 140 lá cờ. Đặc biệt, 4 hộ tự nguyện hiến đất làm đường bê tông với tổng chiều dài 300m, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đức ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Tân Bình đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2027. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, “Bình dân học vụ số”; ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; nhân rộng các mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức và lãnh đạo địa phương trao 20 suất quà của tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tân Bình.

Tiết mục văn nghệ vui nhộn góp phần tạo không khí vui tươi tại ngày hội.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Đức trao quà chúc mừng khu dân cư thôn Tân Bình; trao 20 suất quà của tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Lâm Sơn cũng tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư. Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2026; đồng thời phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2027.