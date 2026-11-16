Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Sơn Trung, xã Đông Khánh Sơn

Ngày 16-11, Ban công tác Mặt trận thôn Sơn Trung, xã Đông Khánh Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng cán bộ và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trung Dũng trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Sơn Trung.

Thôn Sơn Trung hiện có 550 hộ với 1.925 nhân khẩu. Trong năm 2026, thôn đạt nhiều kết quả trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Nổi bật là phối hợp xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 56 con bò giống cho 28 hộ phát triển sinh kế; trao 680 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, khu dân cư thôn tích cực tham gia 10 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút 200 lượt người tham gia; ra mắt mô hình “Khu dân cư không ma túy”, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trung Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Sơn Trung đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, chăm lo đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 20 phần quà (mỗi phần gồm 1 triệu đồng và quà trị giá 200.000 đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thôn. Lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn trao 10 phần quà (mỗi phần trị giá 400.000 đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn; tặng giấy khen cho Chi đoàn Thanh niên thôn và 2 hộ gia đình có đóng góp tích cực, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.