Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nga My, xã An Nông

Lãnh đạo xã An Nông tặng quà cho thôn Nga My tại ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Nga My đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026). Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Các đại biểu dự ngày hội.

Sau sáp nhập, thôn Nga My có tổng diện tích tự nhiên 156ha, 473 hộ dân. Năm 2026, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Nga My đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống.

Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề và chuyển dịch lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60-65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Đến nay, 100% tuyến đường được bê tông hóa.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì; vệ sinh môi trường đi vào nền nếp. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm; an ninh trật tự được bảo đảm. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông, Nguyễn Việt Ba phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông Nguyễn Việt Ba ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Nga My đã đạt được; đồng thời đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng chí mong muốn Chi bộ, Ban công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận và hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc, góp phần xây dựng thôn Nga My ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Lãnh đạo xã An Nông trao quà, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, Nhân dân thôn Nga My trong ngày hội.

Tại ngày hội, lãnh đạo xã An Nông đã tặng quà cho thôn Nga My và 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn; phát động thi đua hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2027.