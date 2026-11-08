Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Độ, xã Triệu Bình

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác Mặt trận tại khu dân cư trong năm 2026.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội - Ảnh: LO

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Nam Độ đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tặng hoa chúc mừng thôn Nam Độ - Ảnh: L.O

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tặng hoa chúc mừng thôn Nam Độ - Ảnh: L.O

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội - Ảnh: L.O

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Hội Khuyến học tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Bình, Ban Công tác Mặt trận thôn Nam Độ đã trao tặng nhiều suất quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.