Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Mường Xim

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn tặng bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho thôn Mường Xim.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ và Nhân dân thôn Mường Xim đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nhìn lại những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Đại tá Đinh Bạt Văn trao tặng quà cho các hộ dân thôn Mường Xim.

Tại ngày hội, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn đã chung vui, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Mường Xim đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Đinh Bạt Văn trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Hà Thị Xa, thôn Mường Xim.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng đất đai, đồi rừng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ; chú trọng nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Cùng với phát triển kinh tế, bà con cần tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái; chăm lo việc học hành của con em, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phấn đấu đưa Mường Xim trở thành thôn nông thôn mới ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Đại tá Đinh Bạt Văn phát biểu chung vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Là thôn nằm nơi biên cương của Tổ quốc, đồng chí mong muốn mỗi người dân Mường Xim luôn tự hào và phát huy trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc; tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Nhân dân các bản giáp biên của nước bạn Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo; từng bước tháo gỡ khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng, chủ động phòng, chống thiên tai, tạo điều kiện để bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nêu gương; cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân; thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, chung sức xây dựng quê hương.