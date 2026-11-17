Chiều 17-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Apa, xã Tây Khánh Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân thôn Apa.

Ông Huỳnh Hữu Phúc trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Apa.

Thôn Apa có hơn 306 hộ, với 1.328 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm đa số. Năm 2026, thôn có 228/306 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,39%. Người dân trong thôn tích cực tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, địa phương đã hỗ trợ 20 con bò sinh sản cho 10 hộ gia đình và xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Phát biểu tại ngày hội, ông Huỳnh Hữu Phúc biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Apa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, trật tự.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thôn Apa. UBND xã tặng giấy khen cho 2 hộ gia đình có đóng góp tích cực, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Tại ngày hội, lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao 20 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Apa.